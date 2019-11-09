Отец стритрейсерши Багдасарян остался без российского гражданства

Отец скандальной стритрейсерши Эльмар Багдасарян не считается гражданином России, в письме из ГУ МВД по Москве ему предложили урегулировать свой статус законным путем: получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и тогда уже подавать бумаги на получение гражданства, передает РИА Новости.

Адвокат Давид Кемулария возмутился незаконностью решения и собирается оспаривать его в суде. Багдасарян жил в России до 1991 года, паспорт получал автоматически. Получается, что тогда надо забирать паспорта у всей страны, говорит Кемулария.

Имя Мары Багдасарян связано с большим количеством скандалов и правонарушений. Девушка была одной из фигуранток резонансной истории с "геликом", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. Из-за эпилепсии Багдасарян лишили прав бессрочно.