Экс-спартаковец Промес заинтересовал "Ливерпуль" и "Арсенал"

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может покинуть свой нынешний клуб – голландский "Аякс" и перебраться в английскую премьер-лигу. Форвард сборной Нидерландов заинтересовал сразу два английских клуба – "Ливерпуль" и "Арсенал".

Более предметный интерес к экс-спартаковцу исходит от "мерсисайдцев". При этом, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail, в Промесе заинтересован лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который рассматривал вариант с трансфером нападающего еще три года назад.

Немецкий специалист видит в голландце замену уезжающему на Кубок африканских наций Садьо Мане. Сам Промес ранее уже заявлял, что при поступлении предложения от клуба АПЛ он будет готов рассмотреть его.

На данный момент Промес имеет в своем активе 17 матчей и 11 голов за "Аякс", в который он перешел летом 2019 года из испанской "Севильи". Действующее соглашение игрока с клубом из Амстердама рассчитан до лета 2023 года.