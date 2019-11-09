Instagram планирует скрыть количество лайков под американскими постами

Социальная сеть Instagram планирует скрыть количество лайков под постами пользователей в США. О новшестве заявил гендиректор Instagram Адам Моссери в интервью журналу Wired. Лайки под постами сможет увидеть лишь владелец аккаунта, но не подписчики или читатели. Таким образом социальная сеть пытается снизить стремление к конкуренции среди пользователей и предоставить больше пространства для общения.

Эксперимент в США стартует на следующей неделе. Ранее нововведение было протестировано в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

Instagram — не единственная компания, которая пытается регулировать погоню за лайками. Ранее такой эксперимент проводили Facebook, YouTube и Twitter. Исследования показали, что когда пользователи приспосабливают свой контент к тому, что привлекает наибольшее внимание (или вызывает наибольшее возмущение), нормальное общение становится практически невозможными.