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9 ноября 201917:44

Instagram планирует скрыть количество лайков под американскими постами

Социальная сеть Instagram планирует скрыть количество лайков под постами пользователей в США. О новшестве заявил гендиректор Instagram Адам Моссери в интервью журналу Wired. Лайки под постами сможет увидеть лишь владелец аккаунта, но не подписчики или читатели. Таким образом социальная сеть пытается снизить стремление к конкуренции среди пользователей и предоставить больше пространства для общения.

Эксперимент в США стартует на следующей неделе. Ранее нововведение было протестировано в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

Instagram — не единственная компания, которая пытается регулировать погоню за лайками. Ранее такой эксперимент проводили Facebook, YouTube и Twitter. Исследования показали, что когда пользователи приспосабливают свой контент к тому, что привлекает наибольшее внимание (или вызывает наибольшее возмущение), нормальное общение становится практически невозможными.

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