"Торпедо" увеличило отрыв от "Химок" в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу. В матче 22 тура черно-белые проводили выездной матч в Саранске, где встречались с "Мордовией". Встреча завершилась ничьей – 1:1.

"Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как москвичи являются лидером ФНЛ, республиканская команда носит статус последней команды турнира.

Уже на 25 минуте торпедовцы получили численное преимущество, когда прямую красную карточку схлопотал нападающий "Мордовии" Виктор Сергеев. Тем удивительнее, что именно мордовцы спустя 11 минут после удаления счет и открыли – отличился Радик Юсупов.

Столичный клуб нашел ответ в виде точного удара Роман Шишкина в добавленное к первому тайму время. Но после перерыва черно-белые воспользоваться своим численным перевесом так и не смогли, завершив матч ничьей.

Тем не менее, за счет поражения ближайшего преследователя – подмосковных "Химок" от "Енисея" (0:2), подопечные Сергея Игнашевича смогли увеличить отрыв от второго места. Теперь у "Торпедо" 51 очко, у "Химок" – 46, "Ротор" с 45 баллами на третьем месте.