Зеленский хочет ужесточить наказание за фейковые новости

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину разработать и внести в Верховную раду на рассмотрение законопроект для регулирования СМИ, сообщается на сайте президента.

О том, что правительство собирается очистить информационное пространство и ужесточить наказание за распространение фейковых новостей, ранее сообщал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

До 31 декабря указом президента предписывается разработать требования к стандарту новостей, механизм, ограничивающий распространение недостоверной информации, а также ее опровергающий. Согласно новому закону, украинскими СМИ не смогут владеть (или их финансировать) физические или юридические лица государства-агрессора.