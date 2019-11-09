Первый бой в России Нурмагомедов может провести во второй половине 2020 года

Действующий победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может впервые провести бой на территории Российской Федерации во второй половине 2020 года. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в UFC во второй половине 2020 года, — приводит слова Дмитриева ТАСС. – Уверен, что поклонник таланта нашего прославленного бойца смешанного стиля с нетерпением ждут этого поединка".

"В настоящий момент РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории России. В качестве возможных площадок для проведения боя рассматриваются стадион "Фишт" в Сочи, "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и "Лужники" в Москве.

Напомним, что ранее глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что следующим Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Предполагается, что поединок состоится в марте-апреле следующего года.