"Ростов" упустил шанс догнать "Зенит", проиграв "Тамбову"

Футбольный клуб "Ростов" потерпел поражение в матче 16 тура российской премьер-лиги и не упустил возможность догнать лидера – санкт-петербургский "Зенит". Барьером для ростовчан стала команда из нижней части таблицы – "Тамбов".

Подопечные Валерия Карпина начали встречу результативно и уже на седьмой минуте Бьорн Сигурдарсон открыл счет матча. Однако развить успех желто-синим не удалось. Наоборот, "Тамбов" усилиями Георгий Мелкадзе и Владимира Обухова вышли вперед и смогли добиться волевой победы на выезде. Итог 2:1 в пользу тамбовских "волков".

"Таким образом, в активе "Ростова" осталось 30 очков и отставание в три очка от "Зенита", имеющего одну игру в запасе. "Тамбов" же набрал 17 очков, поднялся на 13 место и продолжил свою победную серию, состоящую теперь из трех матчей.