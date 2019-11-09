Кудашов: Россия способна доминировать весь матч, но играть нужно солиднее

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов признался, что остался не до конца удовлетворенным игрой своих подопечных в матче второго тура Кубка Карьяла против Швеции. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:4. Победитель определился в серии буллитов.

"Во втором матче турнира наши хоккеисты должны были быть уверенными, играть солидно на протяжении всех 60 минут и не позволять себе отдавать инициативу и совершать ненужные удаления, — приводит слова Кудашова AllHockey. – Они способны доминировать весь матч".

"Это не расслабленность. Все дело в опыте игр на международном уровне. Здесь любая ошибка или недоработка, как минимум, приводит к потере инициативы. Максимум – к пропущенному голу. Процесс осознания этого идет. Ребята должны поверить в себя".

Напомним, что по итогам двух матчей в турнире у России одно поражение (от Финляндии 3:4) и одна победа — как раз над Швецией. Следующим соперником "Красной машины" станет команда Чехии. Встреча состоится десятого ноября.