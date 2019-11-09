День рождения Пророка Мухаммеда: мечеть в Шали не смогла вместить всех верующих

У мусульман — большой праздник. Верующие празднуют День рождения Пророка Мухаммеда. В мечети в чеченском селе Шали, состоялись грандиозные торжества, на которые пришли 50 тысяч человек.

Перед самым рассветом яркие вспышки салюта озаряют весь центр города Шали и его главное украшение — мечеть "Гордость мусульман". Наступил день рождения Пророка Мухаммеда.

Тысячи верующих всю ночь и до самого утра с особым усердием воздают хвалу Всевышнему и прославляют Божьего посланника. Крупнейшая в Европе мечеть имени Пророка Мухаммада, которую открыли в августе этого года, не смогла вместить всех верующих. И это, несмотря на то что она рассчитана на 30 тысяч человек.

Во все времена мусульмане стремились получить благодать посредством всего, что связано с последним посланником Аллаха. Сегодня такая возможность была у каждого, кто пришел сюда. В святыне из белоснежного мрамора впервые выставили ценные реликвии, связанные с жизнью Пророка.

Вместе со всеми в торжествах принимает участие глава республики. Накануне в честь дня рождения Пророка Рамзан Кадыров распорядился оказать финансовую помощь тяжелобольным жителям Чечни.

"Мы стараемся равняться на его жизнь, обучать своих детей. Мы благодарны Всевышнему, что живем в это время, можем сегодня спокойно молиться, поддержать малоимущих. Это нам оставил наш Пророк", — отметил Кадыров.

Благотворительные акции в день рождения Пророка Мухаммада — по всей республике. Сотни нуждающихся семей получат продуктовую помощь. А еще, уже по традиции, родителям детей, рожденных в этот день и названных именем Божьего посланника и его сподвижников, власти окажут материальную помощь. Так что у этих семьей будут сразу два повода для радости.