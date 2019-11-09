"Челси" выиграл шестой матч подряд в АПЛ и обошел "МанСити"

Футбольный клуб "Челси" одержал победу над лондонским "Кристал Пэлас" в матче 12 тура английской премьер-лиги. Поединок проходил на стадионе "Стэморфд Бридж" и завершился в пользу синих со счетом 2:0.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счет на 52 минуте матча после того, как точным ударом отметился Тэмми Абрахам – один из лидеров чемпионата Англии в списке бомбардиров. У него 10 голов. Второй же гол "Челси" на 79 минуте оформил Кристиан Пулишич.

Таким образом, лондонский клуб продолжил свою победную серию, теперь насчитывающую шесть матчей подряд. В активе синих 26 очков и благодаря этому они поднялись на вторую строчку АПЛ, обойдя "Манчестер Сити". У "Кристал Пэлас" 15 очков и 10 место.