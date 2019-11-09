Путин сравнил ИИ с Великими географическими открытиями и выходом в космос

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) должно опираться на баланс между необходимостью раскрытия информации и защитой личных данных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey, организованной Сбербанком. Трансляцию с мероприятия вел телеканал "Россия 24".

Президент напомнил, что для сбора и хранения больших данных необходимо создавать облачные платформы, программное обеспечение и расширять к ним доступ отечественного бизнеса. Причем разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны не только чиновники на всех уровнях, но и сотрудники правоохранительных органов. "Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии", — считает Владимир Путин. Поэтому одним из важных вопросов становится профессиональная подготовка и сфера образования — российские вузы и колледжи должны занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Также, по мнению Путина, в России нужно кратно увеличить объем подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

Помимо удобства по сбору, обработке и хранению данных, ИИ поможет избавиться от неповоротливости бюрократической машины, повысит прозрачность и эффективность административных процедур, считает президент.

"Люди будут видеть, что и как делает власть", — сказал глава государства на конференции.

В конечном итоге, активное внедрение ИИ изменит весь облик системы государственного управления. Современные разработки в области искусственного интеллекта президент России Владимир Путин сравнил с Великими географическими открытиями и выходом в космос. Для современных систем обработки информации — это шаг в неизведанное. "Особенно это касается развития так называемого "сильного" искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации", — заявил Путин.

Международный форум Artificial Intelligence Journey проходит 8—9 ноября в Москве. В форуме принимают участие ведущие международные и российские спикеры и представители компаний, лидирующих в области развития и применения технологий искусственного интеллекта. Его участники в числе прочих вопросов обсудили реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России. Выступая во второй день работы конференции, Владимир Путин отметил, что сейчас система искусственного интеллекта представляет собой вершину передовых технологий, а также ИИ аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики.