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9 ноября 201922:28 Татьяна Ремезова

Превращение камней в нефть и виртуальный Греф: искусственный интеллект на службе государства

Новая эпоха, в которую мы сейчас активно переходим. Все больше и больше отдается в ведение искусственного разума. Какой сегодня в России создан альянс интеллектуалов?

С технологией искусственного интеллекта мы сталкиваемся ежедневно, сами того не подозревая. Каждый москвич несколько раз в день попадает в камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Главная цель — безопасность. Система позволяет раскрывать более 5 тысяч преступлений ежегодно.

Оказывается, искусственный интеллект можно "пощупать". Технологию генерации голоса демонстрируют прямо на конференции Сбербанка. Пока его глава Герман Греф на пару минут покидает зал, чтобы встретить президента, его подменяет виртуальный Герман Оскарович.

Владимир Путин призывает лидеров IT объединять усилия с государством, чтобы обеспечить технологическую мощь страны.

"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха. И добиться именно здесь, у нас в России", — заявил глава государства.

Россия — в числе всего трех стран с собственной технологией беспилотных автомобилей. На месте водителя машину-беспилотник выдает только красная кнопка отключения автопилота. Зато на дороге такой автомобиль можно отличить по сенсорам на крыше. Но главное — в багажнике. Мозг, компьютер — именно он отвечает за безопасный маршрут.

По дорогам Москвы сейчас курсируют около 70 машин без водителя. А в Иннополисе в Татарстане можно вызвать беспилотное такси. Тестируется и первый робот-доставщик, конкурент людям-курьерам.

Шесть крупнейших российских компаний создают альянс по развитию искусственного интеллекта. Сбербанк, Mail.ru Group, "Газпром нефть", "Яндекс", Российский фонд прямых инвестиций и МТС — именно им предстоит превратить национальную стратегию в повседневный комфорт и удобство каждого из нас.

"Наша миссия — это развитие так называемых сфер применения технологий искусственного интеллекта. Это "умные" города, "умная" логистика, "умная" еда, "умные" алгоритмы анализа больших данных, в том числе инфраструктура для обработки больших данных и их хранения", — сказал Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Большие данные — каркас современной экономики. Но человек не должен становиться жертвой собственных изобретений.

"Мы все понимаем, что здесь грань очень тонкая, нужно найти этот баланс между раскрытием максимальной информации и правами людей на защиту этой информации, там где они считают, что эта защита должна быть обеспечена", — считает Владимир Путин.

Российский фонд прямых инвестиций представил первого отечественного робота-хирурга. Скоро им смогут заменить традиционную лапароскопию, а операцию можно будет сделать по полису ОМС.

"Хирургический робот появится в обычных больницах через год-два. Он имеет преимущество над роботом "Да Винчи". Он будет дешевле, точнее. Использование технологии искусственного интеллекта позволит ему делать более широкий спектр операций", — пояснил Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций.

Искусственный интеллект и на службе у нефтяников. Анализирует, как лучше освоить месторождение и извлечь из него максимум. Глава "Газпром нефти" показывает, как с помощью технологий превратить камень в нефть.

"Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. А некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это, последнего, наверное, вообще никогда не бывает. Но есть основания, видимо, думать и таким образом", — подчеркнул Путин.

"Все сферы останутся за человеком. Искусственный интеллект — это такая высокоинтеллектуальная современная лопата. Эра искусственного интеллекта — это эра свободного человека. В первую очередь, искусственный интеллект заменит человека в самых тяжелых и рутинных операциях", — уверен Герман Греф.

Нельзя изобретать технологии ради самих технологий. Президент ставит задачу разработать свод этических правил, потому что главной ценностью в любом случае остается человек.

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