Долгая история дружбы: в Ковентри открыли площадь Волгограда

В английском Ковентри вновь открыли площадь Волгограда (Сталинграда).

В центре Ковентри сегодня звучал российский гимн. Сюда торжественно перенесли площадь, названную в честь Волгограда, города-побратима, с которым у Ковентри — долгая история дружбы со времен Великой Отечественной войны.

"В Волгограде живут точно такие же люди, как и мы. Именно добрые, человеческие отношения помогли нам 75 лет хранить нашу дружбу", — заявила лорд-мэр Ковентри Линда Бигхэм.

В годы войны Ковентри беспощадно бомбила нацистская авиация.

Площадь Волгограда теперь находится в двух шагах от собора Святого Михаила, который был полностью уничтожен нацистами во время первой бомбардировки в 1940 году.

Воздушные нападения продолжались несколько лет, но даже в тех жутких условиях жители Ковентри думали, что еще тяжелее приходилось тем, кто пытался выжить в полностью разрушенном Сталинграде. Они собирали деньги и вместе с письмами поддержки отправляли в Советский Союз.

"Мы с огромным уважением относимся к русским людям. К сожалению, иногда забывают, какие жертвы принес и сколько пережил ваш народ. 27 миллионов человек вы потеряли в Великой Отечественной войне", — говорят местные жители.

В 1944 году города стали побратимами, и с тех пор эта связь не прерывалась, какие бы разногласия ни возникали между официальным Лондоном и Москвой.

Сегодня Волгоград стал первым городом в истории, который был награжден в Ковентри за высочайшие идеалы гражданства. Происходящее подчеркнуто вне политики, но нет ли в этом намека на то, что и отношения между странами могли бы быть лучше?

Церемония открытия площади собрала людей неравнодушных. Для семьи Ольги и Брайана история двух городов вообще общая. Он родился в Ковентри, она — в Волгограде.

У Ковентри сейчас 26 городов-побратимов, у Волгограда — 25. Но это движение начиналось именно с них, и важно, что сохраняются и добрые отношения, и общая память.