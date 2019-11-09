Российские пляжники завершили Межконтинентальный кубок на четвертом месте

Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать бронзовые медали Межконтинентального кубка. В матче за третье место российские пляжники проиграли хозяевам турнира – соперникам из ОАЭ.

Матч сложился крайне упорным, и за три тайма основного времени команды не смогли выявить победителя – 1:1. У России единственный мяч забил Борис Никоноров. В составе Эмиратов забивал Валид Бер Салем.

Матч был переведен в дополнительное время, героем которого стал все тот же Бер Салем. На 38 минуте матча он поразил ворота России дальним ударом со штрафного. Как итог – минимальное поражение России со счетом 1:2.

Титул чемпиона позже буде разыгран между сборными Испании и Ирана.