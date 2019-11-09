Единоборства. Григорий Попов уступил британцу Гранту на московском турнире

В Москве стартовал турнир по смешанным единоборствам – Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В первом поединке россиянин Григорий Попов уступил британцу Дэйви Гранту.

Программу открыли бойцы легчайшей весовой категории Григорий Попов и Дэйви Грант. Соперники провели в октагоне три раунда. Судьи отдали победу британцу.

Григорий Попов потерпел четвертое поражение при 13 победах. На счету Гранта 11 побед и 4 поражения."Я нахожусь на седьмом небе от счастья", — приводит РИА Новости слова победителя.