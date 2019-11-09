Подписано соглашение о создании альянса в сфере искусственного интеллекта

Соглашение о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance) было подписано на форуме Artificial Intelligence Journey в Москве. Участники альянса — Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Стороны будут работать над внедрением искусственного интеллекта во всех отраслях экономики. Одним из направлений деятельности также станет содействие реализации Национальной стратегии искусственного интеллекта и дорожной карты развития высокотехнологичной области "искусственный интеллект" со стороны бизнеса.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о том, что уже достигнуты договоренности о привлечении 2 миллиардов долларов инвестиций в российские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что проект будет представлять собой государственно-частное партнерство, а со стороны государства его будут курировать вице-премьер Максим Акимов и Минэкономразвития. Альянс, заявил Греф, открытый, то есть любая другая компания "от больших до маленьких" может к нему присоединиться.