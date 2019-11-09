"Спартак" обыграл "Крылья Советов" благодаря голам Понсе и Бакаева

Шестнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве, где "Спартак" принимал самарские "Крылья Советов". Москвичи победили с результатом 2:0.

Одна из первых атак красно-белых стала результативной. Зелимхан Бакаев вывел к воротам Эсекьеля Понсе, и нападающий поразил ворота. Спартаковцы продолжали контролировать ход встречи. Но судья не засчитал гол Джордана Ларссона, несколько мломентов не использовали Понсе и Бакаев.

Во втором тайме волжане остались в меньшинстве после удаления Срджана Мияйловича. Понсе не использовал выход один на один, а после удара Бакаева мяч рукой отбил защитник Максим Карпин. В ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал Зелимхан – 2:0.

"Спартак" выиграл 2:0. Первые с августа спартаковцы смогли победить на домашнем стадионе. Красно-белые набрали 21 очко и занимают шестое место. У "Крыльев Советов" 18 очков и десятая позиция.