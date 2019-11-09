Путин и Эрдоган обсудили ход выполнения сочинского меморандума по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в субботу, 9 ноября, обсудили по телефону ход выполнения меморандума по Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Администрация турецкого лидера, в свою очередь, сообщила, что Эрдоган и Путин обсуждали события, связанные с Сирией, а также подтвердили приверженность меморандуму, который был подписан 22 октября в Сочи.

В администрации Эрдогана рассказали, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили развитие двусторонних отношений и шаги, которые необходимо предпринять для увеличения торгового оборота, пишет ТАСС.