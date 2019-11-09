Доцент-расчленитель признался в убийстве

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета и военный реконструктор Олег Соколов оформил явку с повинной.

Ранее сообщалось, что 63-летнего Соколова достали из Мойки в субботу утром. В его рюкзаке полицейские обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. А в квартире — изуродованное женское тело с отрубленной головой.

Предположительно жертвой доцента стала его бывшая студентка и любовница Анастасия Ещенко. В 2008 году девушка уже писала заявление в полицию – тогда Соколов ее избил и едва не удушил.

Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Кандидат исторических наук. Автор серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца. Был награжден орденом Почетного легиона в 2003 году за популяризацию истории Франции.