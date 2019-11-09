Чешские хоккеисты обыграли финнов в серии буллитов

Продолжается первый этап хоккейного евротура – Кубок Карьяла. Сборная Чехии в серии буллитов взяла верх над командой Финляндии. Игровое время завершилось вничью 2:2.

Финны дважды вели в счете после бросков Юхо Ламмикко и Сакари Маннинена, но чешские хоккеисты Якуб Ержабек и Томаш Филиппи сравнивали счет. Во второй раз чехи отыгрались в конце третьего периода. Буллиты лучше выполнили хоккеисты сборной Чехии 5:4.

После двух туров сборная Чехии лидирует с 5 очками. Четыре очка у сборной Финляндии, два – у нашей команды. Одно очко у шведов. В воскресенье сыграют сборные России и Чехии, а затем Финляндии и Швеции.