Музыкант Пит Доэрти, пойманный с наркотиками, отделался штрафом

Британский рок-вокалист Пит Доэрти, которого накануне задержали в Париже за покупку наркотиков, в субботу, 9 ноября, был освобожден. По решению суда музыкант оштрафован на 5 тысяч евро.

Основатель и участник британское группы The Libertines был задержан в ночь на 8 ноября в 9-м округе французской столицы, когда пытался приобрести кокаин. В момент задержания Доэрти находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Полицейские изъяли у него два пакетика с кокаином, один наполовину пустой. Музыкант устроил на улице скандал, из-за чего правоохранителям пришлось вызывать подкрепление.

Доэрти должен заплатить штраф в ближайшее время — если он этого не сделает, будет вновь задержан и отправлен в тюрьму на 100 дней.

На суде Доэрти пообещал, что наймет нарколога, который будет постоянно следить за тем, чтобы он не употреблял наркотики, пишет ТАСС.

Питу Доэрти 40 лет. Он известен как участник различных инди и панк-коллективов. Широкую популярность он получил как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines. К слову, британский музыкант неоднократно оказывался замечен в центре алкогольных и наркотических скандалов. Сейчас Доэрти вместе со своей группой совершает европейское турне.