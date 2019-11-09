Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл в первой схватке в UFC

В Москве проходит Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Неудачным оказался дебют Абубакара Нурмаогмедова в UFC. Двоюродный брат знаменитого Хабиба проиграл немцу Давиду Заваде.

Поединок продолжался 2 минуты 50 секунд. Завада применил удушающий прием, и Абубакар был вынужден признать свое поражение. Нурмагомедов, ранее одержавший 15 боев в 18 боях, потерпел третье поражение в карьере и первое в формате UFC.

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