НАСА презентовало первый электросамолет

Электросамолет X-57 Maxwell был впервые показан в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии. Американское космическое агентство NASA работало над проектом с 2015 года.

Специалисты приняли решение презентовать модель после того, как окончательно доработали ее первоначальную версию.

Первый тестовый полет пройдет в следующем году, передает канал "Россия 24".