Китайцы обдумывают полет на Марс

Китай готовится к полету на Марс, передает канал "Россия 24".

Первый полет должен состояться до 2050 года. Общий путь туда и обратно, по оценкам специалистов, займет около 500 дней.

По мнению китайских экспертов, научно-технической основой для таких экспедиций должны стать полеты на Луну. Сейчас в аэрокосмической корпорации страны продумывают стратегию выполнения этой задачи