Нетребко срочно прилетает из Европы специально на концерт Пахмутовой

Знаменитая оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко решила прервать свой тур по Европе, чтобы принять участие в юбилейном концерте композитора Александры Пахмутовой. Он пройдет в воскресенье, 10 ноября, на исторической сцене Большого театра в Москве.

Информацию о том, что Нетребко прилетает в российскую столицу для участия в юбилейном концерте легендарной Пахмутовой подтвердили в пресс-службе ВГТРК.

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в том числе множества хитов, празднует 90-летие, в субботу, 9 ноября.