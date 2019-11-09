Доменико Тедеско: "Спартак" заслужил победу над "Крыльями"

Московский "Спартак" в 16 туре чемпионата России по футболу победил самарские "Крылья Советов" 2:0. Главный тренер москвичей Доменко Тедеско назвал выигрыш своей команды заслуженным.

"Мы заслужили эту победу и рады ей. В последний раз, если не ошибаюсь, выигрывали дома очень давно. Здорово, что сегодня выиграли. Взаимодействия Понсе и Бакаева?? Думаю, что у нас не одна такая пара, много таких связок. Например, Понсе — Ларссон, Зобнин — Бакаев. Ребята хорошо сыграли сегодня в общем и целом", — приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

"Рады, что наконец-то смогли выиграть дома. То ли пять, то ли шесть игр не могли одержать победу на своем поле— Хорошо играли, нужно было забивать еще, моменты были и в первом, и во втором тайме. Считаю, что в первом тайме был пенальти, который в нашу пользу не назначили. По игре во втором тайме пришлось тяжеловато, "Крылья" владели мячом", — добавил Тедеско.