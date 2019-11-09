"Лестер" обыграл "Арсенал" и поднялся на второе место

"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.

Победу "Лестеру" принесли голы Джейми Варди и Джеймса Мэддисона. Оба мяча были забиты во втором тайме. На 68 минуте Варди замкнул прострел Юри Тилеманса и забил свой 11 гол в первенстве. На 75 минуте Варди отбросил мяч под удар своему тезке Мэддисону, и тот не оставил шансов Бернду Лено.

"Лестер" одержал четвертую победу подряд, набрал 26 очков и занимает второе место. Столько же очков у "Челси", однако у лондонцев хуже разница мячей. "Арсенал", напротив, не может победить на протяжении четырех туров. "Канониры" набрали 17 очков и идут шестыми.