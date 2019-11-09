ДТП под Красноярском: двое погибших, восемь пострадавших

Под Красноярском произошла серьезная дорожная авария: микроавтобус столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

ДТП случилось на трассе в Новоселовском районе Красноярского края. В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком, ехали 14 человек. Двое из них скончались на месте, пишет "Интерфакс".