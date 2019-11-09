Телефонные террористы "заминировали" два московских торговых центра

В полицию поступило два анонимных звонка о минировании московских торговых центров. Первый неизвестный "заминировал" ТЦ "Европейский". Была проведена эвакуация посетителей и персонала, сообщает ТАСС.

Второй звонящий, который также не представился, сообщил о заложенной бомбе в ТЦ "Европолис". Торговый центр также был эвакуирован.

В июне текущего года телефонные террористы сообщили о минировании более чем 25 столичных объектов. Угрозы взрыва не подтвердились.