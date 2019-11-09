Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет украинской компании SkyUp Airlines загорелся после посадки в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Загорелась одна из шин шасси. Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет, передает РИА Новости.

Причина возгорания – утечка масла. Пожар был оперативно потушен наземными службами EgyptAir совместно со спасателями и аварийной бригадой аэропорта. Огонь удалось погасить прежде, чем он начал распространяться на другие части самолета.