Шамиль Гамзатов дебютировал в UFC с победы

В Москве продолжается Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Российский боец Шамиль Гамзатов выиграл свой первый поединок в UFC.

Выступающий в полутяжелой весовой категории Шамиль Гамзатов встречался с бразильцем Клинтоном Абреу. Судьи единогласно отдали победу россиянину, Гамзатов выиграл все 14 своих поединков, в том числе и первый в формате UFC.

В полусреднем весе в октагоне встретились два российских бойца Рустам Хабилов и Сергей Хонддожко. Хабилов выиграл благодаря единоличному решению судей.