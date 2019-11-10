Украинские националисты требуют от Варшавы отпустить своего главаря Мазура

У польского посольства в Киеве митингуют националисты. Они требуют от Варшавы отпустить члена организации "УНА-УНСО" (запрещена в РФ) Игоря Мазура.

Мазур, участник операции ВСУ в Донбассе, был задержан польскими пограничниками по запросу Москвы.

В 2014 году Следственный комитет возбудил против Мазура дело о бандитизме. Также радикалы хотят, чтобы в ситуацию вмешался украинский МИД, передает телеканал "Россия 24".