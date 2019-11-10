В латвийском Даугавпилсе зажегся вечный огонь

В латвийском Даугавпилсе зажгли вечный огонь. В церемонии приняли участие посол России Евгений Лукьянов, воспитанники клуба "Патриот", а также представители общественных и ветеранских организаций.

Сам огонь привезли из Мемориального парка Пскова и передали Русской общине Латвии. Эта акция посвящена 75-летию победы, передает телеканал "Россия 24".