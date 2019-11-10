Федерация бокса России признана лучшей по версии ВБА

Федерация бокса России признана Всемирной боксерской ассоциацией (ВБА) лучшей по итогам 2019 года. Во время конвенции ВБА в Китае прошла торжественная церемония, на которой было сделано это объявление.

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев получил награду из рук главы организации Жильберто Мендосы. Кроме тогоТ Щекутьев стал первым россиянином, вошедшим в исполком ВБА.





