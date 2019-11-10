Александр Головин принес "Монако" победу над "Дижоном"

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.

Александр отличился за три минуты до перерыва. Этот гол стал для Головина третьим в нынешнем первенстве. "Монако" благодаря этой победе поднялся на восьмое место. "Жижон" остается на 19 месте.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" в гостях выиграл у "Бреста" с результатом 2:1. Анхель Ди Мария вывел гостей вперед незадолго до перерыва. Во втором тайме вышедший на замену Самюэль Грансир горчил дебютировавшего в воротах парижан Серхио Рико. Но в конце встречи Мауро Икарди принес "ПСЖ" победу с результатом 2:1. Столичный клуб набрал 30 очков и лидирует в Лиге 1.