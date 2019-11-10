Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

В Москве продолжается Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Россиянин Александр Волков взял верх над американцем Грегом Харди.

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей. Изначально соперником Александра должен был стать бразилец Жуниор дос Сантос, но он снялся с турнира из-за болезни.

"Я вернулся после долгого простоя. Не дрался без малого год. После неприятной полосы, нужно было провести бой аккуратно. Спасибо моей жене, семье, команде. Победу посвящаю моей маме. У нее скоро день рождения. Ради этого необходимо было победить любой ценой", — приводит слова Волкова РИА Новости.