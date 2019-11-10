Забит Магомедшарипов выиграл у американца Каттара в главном бою Абсолютного бойцовского чемпионата

В Москве завершился Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В главном бою турнира российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара.

Главный бой состоял из трех раундов вместо пяти запланированных. Все судьи отдали победу 28-летнему Забиту, для которого эта победа стала восемнадцатой в карьере. У 31-летнего Каттара теперь 20 побед и 4 поражения.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой между Александром Волковым и бразильцем Жуниором дос Сантосом, Но южноамериканец снялся из-за инфекции ноги. Волков в свою очередь победил американца Грэг Харди.