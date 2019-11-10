Шторм принес на атлантическое побережье Франции 150 килограммов кокаина

На атлантическое побережье Франции штормовые волны выбросили множество упаковок с кокаином. Вес каждой упаковки – 1 килограмм. В общей сложности полицейские, таможенники и местные жители собрали уже 150 килограммов наркотика. Чистота кокаина составляет 90 процентов, передает ТАСС.

Эксперты таможни и полиции предположили, что наркотики перевозились на яхте, следовавшей из Латинской Америки или с Антильских островов. Судно затонуло в шторм. Возможно, упаковки с зельем были сброшены специально, чтобы сообщники наркоторговцев на побережье могли их собрать.

Французское побережье патрулируется жандармерией, таможней и полицией. Для этого используются в том числе и вертолеты.