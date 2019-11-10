Скончался фотограф Роберт Фриман, чьи снимки использовались при оформлении альбомов Beatles

Фотограф Роберт Фриман, чьи снимки использовались при оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, скончался в возрасте 82 лет в пятницу, 8 ноября. Такая информация появилась на официальном сайте группы. Причина смерти фотографа пока не называется.

Роберт Фриман помог сформировать имидж "ливерпульской четверки" в начале 1960-х годов, сообщает ТАСС. Именно Фриман сделал знаменитый черно-белый портрет музыкантов с полузатененными лицами, который был помещен на обложку второго альбома коллектива, — With The Beatles (1963).

"Во времена Beatles Роберт Фриман одним из наших любимых фотографов", — написал музыкант Пол Маккартни в блоге на своем личном сайте. Он создал некоторые из самых запоминающихся обложек альбомов группы. По словам Маккартни, Фриман был не только потрясающим профессионалом, но также человеком яркого воображения и оригинального мышления.

Маккартни рассказал, как Фриман практически случайно сделал снимок, который украсил обложку альбома Rubber Soul. Также фотограф сделал фотографии для альбомов Beatles for sale (1964) и Help! (1965).