Варшава: задержание Мазура - чисто техническое исполнение обязательств Польши

В польском Сейме главаря украинских националистов Игоря Мазура назвали "ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне". Кроме того, польские политики признали его "ответственным гражданским активистом".

Вице-спикер парламента Малгожата Госевская заявила, что задержание Мазура на польской границе по запросу Москвы было чисто техническим исполнением международных обязательств Польши. Дорога в Россию для Мазура не является открытой, подчеркнула она.

Зампредседатель националистической организации "УНА-УНСО" (запрещена в РФ) Мазур был задержан на польской границе. 11 ноября будет рассмотрен вопрос о заключении радикала под стражу и его экстрадиции в Россию.

Мазур причастен к деятельности банд на Северном Кавказе. Следственный комитет РФ имеет доказательства его участия в боях на стороне боевиков. В 2014 году в РФ против него и его подельников были возбуждены уголовные дела.