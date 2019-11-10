Спасатели Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс в Австралии предупредила, что не в состоянии справиться со стремительно распространяющимся огнем и не сможет помочь всем, кто нуждается в этой помощи.

В тексте пресс-релиза пожарной службы отмечается, что на северном побережье и на севере Нового Южного Уэльса уже зафиксированы обширные пожары. По прогнозам, огонь затронет территорию от границы Квинсленда до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада. Пожар не удастся сдержать вовремя, отмечают спасатели.

При текущих условиях огонь продолжит распространяться на юго-востоке Австралии и затронет ряд густонаселенных городов, в том числе Сидней.

Пожарные призывают жителей следить за новостями и заботиться о своей безопасности самостоятельно.

По последним сведениям, в результате лесных пожаров в Австралии уже погибли три человека. Пожары свирепствуют в штате Новый Южный Уэльс с прошлой недели. Огнем уничтожены тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал. От пожаров погибли около 350 коал. Всего в заповеднике обитают от 500 до 600 животных, сообщает РИА Новости.