Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки

Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки. Подозреваемый – в состоянии шока, ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщил адвокат.

Защита основывается на том, что на Соколова что-то сильно повлияло, что все его действия продиктованы каким-то сильным фактором – состоянием аффекта или патологическим опьянением, передает РИА Новости со ссылкой на Почуева.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в реке Мойке был найден рюкзак с отрубленными женскими руками. Владелец рюкзака был задержан, это оказался доцент СПбГУ Олег Соколов, кандидат исторических наук. В его квартире было найдено тело жертвы – Анастасии Ещенко, которая была его ученицей и возлюбленной.

Соколов оформил явку с повинной, решается вопрос о его аресте.