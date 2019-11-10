В Алабаме "убили" надувного Трампа

В Алабаме неизвестный мужчина проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого "малыша-Трампа" с подгузником и телефоном. ЧП произошло в городе Таскалуса перед матчем по американскому футболу, который ранее посетили Трамп и его супруга.

Шар принадлежал организаторам протестов против президента. Недовольный этим, мужчина "зарезал" "малыша-Трампа" и обрушился с криками на организаторов. Он продолжил ругать их даже тогда, когда полиция вела его в наручниках к машине, передает РИА Новости.

Аренда шара обошлась организаторам в 4 тысячи долларов. Эти деньги были собраны за счет пожертвований.

Владелец шара сказал, что потеря "малыша-Трампа" – не трагедия: у них есть еще шесть таких. Он пообещал продолжить сопротивление политике президента.