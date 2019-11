СМИ Китая: НАТО понадобится двое суток для захвата Калининградской области

В случае возникновения вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике войскам НАТО понадобится около двух суток, чтобы захватить Калининградскую область. Такая информация появилась в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

По мнению автора, в ответ Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам стран Европы, а это автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

В октябре неправительственная исследовательская организация США The Jamestown Foundation опубликовала доклад под названием How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), сообщает газета "Известия".

Автор доклада, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер, предлагает НАТО в случае военного конфликта рассмотреть перспективу захвата Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал доклад, назвав план со сценарием захвата региона силами НАТО фантастикой.