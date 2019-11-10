Трамп готов опубликовать вторую стенограмму разговора с Зеленским

Дональд Трамп готов опубликовать вторую стенограмму телефонных переговоров с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил, что сделает это уже во вторник, 12 ноября. По его словам, в разговоре не содержится ничего компрометирующего. Обвинения в свой адрес Трамп назвал "охотой на ведьм".

Июльская беседа президентов США и Украины послужила поводом для процедуры импичмента в отношении американского лидера, напоминает телеканал "Россия 24". Как считают его политические оппоненты, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.