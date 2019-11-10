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10 ноября 201907:12

Российский фильм "Дылда" взял главный приз на Женевском кинофестивале

Российский фильм "Дылда" взял главный приз на Женевском кинофестивале

Российский фильм "Дылда" стал триумфатором Женевского кинофестиваля. Кинолента Кантемира Балагова взяла главный приз в номинации среди полнометражных лент.

Всего в конкурсной программе было заявлено больше полусотни картин. Особо члены жюри фестиваля отметили высокий уровень актерской игры, передает телеканал "Россия 24".

Фильм "Дылда" — вторая большая работа в фильмографии Балагова. Картина рассказывает о судьбе двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются заново начать жизнь в постблокадном Ленинграде.

Впервые ленту показали в конкурсной программе на 72-ом Каннском фестивале. Там картина получила сразу две награды — за лучшую режиссерскую работу и эстетику киноязыка.

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