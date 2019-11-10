Природный пожар бушует у студий Warner Bros. и Universal на Голливудских холмах

Экстренные службы Калифорнии пытаются потушить природный пожар на Голливудских холмах.

По данным местных СМИ, огонь вплотную подобрался к студиям Warner Bros. и Universal. Руководство компаний было вынуждено частично эвакуировать сотрудников, передает телеканал "Россия 24".

Как заявили в полиции, с огнем сейчас борются около 250 пожарных. Но из-за сухой и ветреной погоды локализовать пожар пока не удается.