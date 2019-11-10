НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Вегас"

Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2.

Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Александр Овечкин результативных действий не совершил, а вратарь "Капиталз" Илья Самсонов провёл встречу на скамейке запасных.

Основное время матча "Торонто Мэйпл Ливз" – "Филадельфия Флайерз" завершилось вничью 2:2. Дополнительный период не принес успеха ни одной из сторон, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Филадельфии". "Питсбург Пинвинз" проигрывал дома "Чикаго Блэкхоукс" 0:2, но смог отыграть два гола. В обоих случаях голевые передачи отдавал Евгений Малкин. Игровое время завершилось вничью 2:2, а буллиты лучше исполнили "пингвины" 3:2.

"Оттава Сенаторз" дома победила "Каролину Харрикейнз" 4:1. Один из голов в составе победителей на счету Владислава Наместникова. "Монреаль Канадиенз" дома одолел "Лос-Анджелес Кингз" 3:2.