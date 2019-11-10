Под Красноярском столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли два человека

В Новоселовском районе Красноярского края на автодороге Р257 "Енисей" столкнулись микроавтобус Toyota и грузовик с полуприцепом. В результате погибли два человека – водитель и пассажир микроавтобуса. Еще 10 человек пострадали и были госпитализированы. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Еще один выписан на амбулаторное лечение.

Микроавтобус с пассажирами из Тувы следовал из Красноярска в Абакан. Он столкнулся с попутным грузовиком, который остановился на красный свет.

На место ЧП выехали министр здравоохранения республики, его заместитель, а также психолог. Это сделано по поручению главы республики Шолбана Кара-оола. Из Центра медицины катастроф Тувы к месту аварии вылетели две бригады санавиации.