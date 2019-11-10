Каменев помог "Колорадо" обыграть "Коламбус"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" добился победы в матче регулярного чемпионата над "Коламбус Блю Жэкетс". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "эвс", чему способствовал российский легионер Владислав Каменев.

23-летний российский нападающий набрал одно очко за результативность, сделав голевую передачу на Самуэлю Жирару. Также в составе "Колорадо" забивали Назем Кадри и Кэйл Макар, оформивший дубль. У "пиджаков" голы на счету Эмиля Бемстрема и Зака Веренски.

Отметим, что результативная серия Каменева продлилась до трех матчей. Обратная ситуация у его одноклубника Валерия Ничушкина – российский форвард не может поразить ворота соперников на протяжении 86 матчей.